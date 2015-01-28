В январе в Новой Москве сдадут 19 многоэтажек

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В январе в Новой Москве сдадут в эксплуатацию 19 многоэтажек. Общая площадь нового жилья составит 250 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий. Кроме того, будет сдано еще около 25 тысяч квадратных метров малоэтажного и индивидуального жилья.
При этом самыми крупными объектами станут жилые комплексы в Московском ("Первый Московский город парк"), в деревне Столбово ("Бунинский"), в Коммунарке ("Москва А101") и в деревне Язово ("Новое Бутово").
"Для первого месяца нового года это хороший показатель, - отметил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. – Всего в 2015 году мы планируем построить 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Этот объем станет рекордным для Новой Москвы".
Ранее M24.ru сообщало, что Москва перевыполнила план по строительству жилья в 2014 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.
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В прошлом году было построено и введено 8,89 миллионов квадратных метров недвижимости. 3,32 миллиона из них составило жилье. Такие показатели превысили запланированные на 2014 год планы по госпрограмме "Жилище" примерно на 4%.
Напомним, в 2014 году Новая Москва по объему построенного жилья впервые догнала "старую". Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что в Новой Москве ввели более 1,6 миллиона квадратных метров жилья. По его словам, в 2014 году в Новой Москве были реализованы намеченные планы строительства.
Кроме того, Сергей Собянин заявлял, что развитие присоединенных территорий позволит сбалансировать транспортную нагрузку в городе. Он также добавил, что в Новой Москве будут реализованы и масштабные экологические проекты. А итоговый вариант территориальной схемы Новой Москвы утвердят в середине 2015 года.
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