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Город

28 января 2015, 12:58

В январе в Новой Москве сдадут 19 многоэтажек

строительство жилье новые территории стройкомплекс Москвы Владимир Жидкин

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В январе в Новой Москве сдадут в эксплуатацию 19 многоэтажек. Общая площадь нового жилья составит 250 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий. Кроме того, будет сдано еще около 25 тысяч квадратных метров малоэтажного и индивидуального жилья.

При этом самыми крупными объектами станут жилые комплексы в Московском ("Первый Московский город парк"), в деревне Столбово ("Бунинский"), в Коммунарке ("Москва А101") и в деревне Язово ("Новое Бутово").

"Для первого месяца нового года это хороший показатель, - отметил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. – Всего в 2015 году мы планируем построить 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Этот объем станет рекордным для Новой Москвы".

Как развиваются территории Новой Москвы

Ранее M24.ru сообщало, что Москва перевыполнила план по строительству жилья в 2014 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

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В прошлом году было построено и введено 8,89 миллионов квадратных метров недвижимости. 3,32 миллиона из них составило жилье. Такие показатели превысили запланированные на 2014 год планы по госпрограмме "Жилище" примерно на 4%.

Напомним, в 2014 году Новая Москва по объему построенного жилья впервые догнала "старую". Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что в Новой Москве ввели более 1,6 миллиона квадратных метров жилья. По его словам, в 2014 году в Новой Москве были реализованы намеченные планы строительства.

Кроме того, Сергей Собянин заявлял, что развитие присоединенных территорий позволит сбалансировать транспортную нагрузку в городе. Он также добавил, что в Новой Москве будут реализованы и масштабные экологические проекты. А итоговый вариант территориальной схемы Новой Москвы утвердят в середине 2015 года.

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