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Город

26 августа 2014, 14:30

С начала 2014 года за счет инвесторов в Москве построили 158 жилых домов

строительство стройкомплекс Москвы социальные объекты недвижимость

Фото: M24.ru

В этом году в Москве за счет инвесторов построили 298 объектов недвижимости, из них 158 - жилые дома, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Общая площадь зданий составила 4,3 млн кв. м, большая часть которых - жилье. Всего с января по август было сдано в эксплуатацию 158 жилых домов. По словам Тимофеева, до конца 2014 года за счет внебюджетных источников построят еще 147 зданий.

Руководитель Конторы земельных дел Илья Свиридов отметил, что при среднем метраже квартиры в размере 75 кв. метров в этих домах могут поместиться 22 тысячи квартир. «Средняя московская семья состоит из трех человек. Соответственно, там можно расселить 66 тысяч москвичей», – сказал он.

Ранее Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в этом году город выйдет на рекордные объемы строительства. В общей сложности за полгода в Москве ввели в эксплуатацию 4,6 млн кв. метров недвижимости, из которых 93 процентов были построены за счет инвесторов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в прошлом году за счет частных инвестиций было построено 427 объектов общей площадью около 7,2 млн кв. метров, включая 2,5 млн кв. метров жилья. Самым крупным инвестиционным проектом в 2013 году стал высотный жилой комплекс, оснащенный подземной автостоянкой общей площадью 337,2 тысяч кв. м в 3-м микрорайоне района Восточное Бирюлево.

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Тимофеев также отметил, что с начала года в столице на деньги инвесторов были построены пять детских садов, пять объектов физкультуры и спорта, пять поликлиник, четыре объекта культуры и 38 зданий для торговли и услуг. Помимо этого за счет внебюджетных средств возвели две гостиницы и 12 административно-бытовых объектов.

А к 1 сентября в Новой Москве инвесторы достроят два детских сада, рассчитанные на 460 мест. Также в ближайшем будущем детский сад появится около поселка Внуковское в деревне Пыхтино. Сейчас в Москве уже работают пять садов, построенных инвесторами, два из которых находятся в ТиНАО, и еще по одному – в центре, на востоке и юго-востоке.

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