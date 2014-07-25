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25 июля 2014, 13:55

МОЭСК реконструирует подстанцию "Новобратцево" в САО

строительство реконструкция электроэнергия ОАО МОЭСК подстанции

Фото: moesk.ru

На севере Москвы реконструируют подстанцию "Новобратцево". На работы, которые завершатся в 2014 году, ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" выделит 4,5 миллиарда рублей.

"Близится к завершению строительство нового здания комплектного распределительного устройства. Здание возведено. Подрядчики приступили к этапу отделочных работ. В данный момент идет отделка камер для двух новых силовых трансформаторов мощностью по 100 МВА каждый. Продолжается монтаж вентилируемого фасада КРУ 20 кВ и строительство нового кабельного тоннеля", - отметили в МОЭСК.

Ведутся работы по реконструкции высоковольтных линий 110 кВ с установкой линейного разъединителя 110 кВ и новых приемных порталов. Реконструировать этот питающий центр начали в 2006 году.

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В 2010-м ввели в эксплуатацию новое комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 220 кВ и 110 кВ. Здесь установили два автотрансформатора мощностью по 250 МВА каждый. Это позволило увеличить общую мощность подстанции до 689 МВА.

Добавим, что электростанция "Новобратцево" снабжает электроэнергией несколько объектов, в числе которых ОАО "Московская теплосетевая компания", Ховринская насосно-перекачивающая станция, ФГУ науки МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского, Опытный химико-технологический завод, Фабрика имени Петра Алексеева, детская инфекционная клиническая больница №6, санаторный интернат-школа №76, Машиностроительный институт и жилые дома САО.

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