Центр "Москвы-Сити" соединят с Пресненской набережной переходом

Фото: Стройкомплекс Москвы

В "Москва-Сити" появится надземный пешеходный переход, который соединит центральное ядро делового центра с Пресненской набережной. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина строительство пешеходного перехода позволит горожанам с набережной сразу попасть в самый эпицентр деловой активности, безопасно минуя транспортный поток. Левкин уточнил, что работа будет вестись за счет средств инвестора.

Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, этот мост станет продолжением многофункционального комплекса площадью 105 тысяч квадратных метров, который к 2018 году расположится на участке №4 "Москва-Сити".

В самом здании планируется разместить торговые помещения, предприятия общественного питания, лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные учреждения, а также подземный паркинг.

По словам Левкина, работа будет вестись за счет средств инвестора.

Как может измениться движение вокруг "Москва-Сити"

Ранее сообщалось, что около "Москва-Сити" благоустроят около 24 километров набережных. Кроме того, там появится новая зона отдыха.

Также на территории "Москва-Сити" появится транспортно-пересадочный узел "Шелепиха", который будет примыкать к железной дороге. Территорию рядом с ним планируется застроить офисно-деловыми зданиями.

Новый комплекс возведут и на территории бывшего комбината, снос которого может начаться уже в 2016 году.