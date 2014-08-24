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Город

24 августа 2014, 18:42

Типовые московские новостройки будут отличаться этажностью

строительство новостройки фасады кварталы

Новые типовые кварталы Москвы будут отличаться друг от друга

Теперь новые жилые дома в разных кварталах Москвы будут разной этажности. Фасады тоже будут отличаться по цвету и наружнему декору. Главная задача в том, чтобы кварталы не были похожи друг на друга, как раньше.

"Дома не обязательно должны быть все одинаковые. Понятно, что типизация решений имеет экономически значимый фактор - это позволяет ускорить производство, но при этом дома должны иметь адрес, они должны быть разные", - сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Сейчас в районах типовых московских новостроек не найдешь одинаковые дома. У каждого дома будет свой разноцветный фасад, стилизованные балконы, подземная парковка, а во дворе - детская площадка и уникальный дизайн.

Еще одно условие строительства новых типовых кварталов - они не должны быть изолированы. На первых этажах появятся магазины, кафе и дома быта. А в шаговой доступности - школы и детские сады.

При этом внутри квартиры жильцы могут свободно делать перепланировку - на каждую квартиру ставятся две точки подключения: вентиляционная и канализационная для приборов воды, канализации и воздуховода.

Напомним, ранее власти Москвы назвали основные принципы, по которым будет застраиваться жилой сектор города: квартальная застройка – разделение на общественное (улица) и частное (двор) пространство; строить дома с полноценной угловой секцией, то есть как бы "завернуть" часть дома; разное количество этажей (от 6 до 17).

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