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Город

24 июля 2014, 18:13

Активное строительство жилья в Москве продолжится – эксперт

строительство жилье квартира Росстат инвесторы

В России увеличились темпы жилищного строительства - Росстат

Росстат отмечает резкий подъем на рынке жилищного строительства, сообщает радио "Москва FM". За первое полугодие 2014 года в эксплуатацию сдано почти на треть больше жилья по сравнению с прошлым годом.

"Большинство этих квартир уже давно продано. Ввод в эксплуатацию большого количества домов свидетельствует не о том, что происходит в строительстве сейчас, а о более ранней активности, примерно два года назад", - прокомментировал это сообщение вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак.

Между тем, эксперты прогнозируют рост жилищного строительства еще в течение как минимум года, однако впоследствии стагнация в экономике должна сократить активность застройщиков.

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"Опасения инвесторов приведут к тому, что возможно замедление строительства. Но люди по-прежнему стремятся в Москву, спрос на жилье достаточно высокий. Я думаю, что активное строительство жилья продолжится. Спрос на московское жилье по-прежнему сохраняется", - отметил Полторак.

Как ранее сообщало M24.ru, пятая часть недвижимости, введенной в эксплуатацию в столице в I полугодии 2014 года, пришлась на производственно-коммунальные зоны. Общая площадь недвижимости составляет более 666 тысяч квадратных метров, на жилье приходится 247,5 тысяч квадратных метров.

Всего на городских производственно-коммунальных территориях построили 44 здания. Наряду с жилыми домами рядом будут создавать и предприятия, а также возводить объекты транспортной и социальной инфраструктуры. Всего же в этом году в городе планируется возвести более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

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