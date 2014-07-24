Под Чеховым остановили незаконное строительство жилого комплекса

Фото: gusn.mosreg.ru

Власти Московской области остановили нелегальное строительство малоэтажного жилого комплекса, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Незаконная стройка располагается в Чеховском районе области, рядом с деревней Большое Петровское.

Согласно материалам, размещенным на сайте строящегося комплекса, он должен был разместиться на 50 гектарах земли около города Чехов. При этом МИА "Россия сегодня" уточняет, что строительство домов было начато без проектной документации и одобрения строительства региональным Градсоветом.

Въезд на строительную площадку заблокирован железобетонными конструкциями.