Москвичи устали от ночного шума на стройках

ИТАР-ТАСС

С начала 2012 года на "горячие линии" департамента градостроительной политики столицы поступило более 700 обращений москвичей. Из них более 200 посвящены строительным дефектам в московских домах-новостроях и более 400 - шуму на стройках в ночное время, пишет "Российская газета".

Как отметили в пресс-службе департамента, по поводу недоделок в новостроях на "горячую линию" обратились 215 москвичей. Лидером по числу недоделок стал САО, откуда поступило 45 звонков, 43 звонка зарегистрировано в ЮЗАО. Замыкает тройку СВАО, оттуда было 32 звонка. Далее следуют ЗАО - 29 обращений, СЗАО - 22 обращения, ВАО - 18, ЮВАО - 12, ЮАО - 7 и ЦАО - 4. Меньше всего - 3 обращения по недоделкам зарегистрировано в Зеленоградском округе.

Также поступило 46 звонков по вопросам, связанным с точечным строительством. Здесь также лидирует САО - по поводу него поступило 15 обращений. Далее следуют ЗАО - 10 звонков, СВАО - 7 звонков, ЦАО - 5, ЮЗАО - 3, в ЮВАО, ЮАО, СЗАО зарегистрировано по 2 звонка.

Кроме того, с начала года на "горячую линию" "Стройплощадка" позвонило 464 москвича. Основные жалобы были на грохот на строительных площадках в ночное время. А это нарушает права граждан, проживающих рядом со стройплощадками и ухудшает условия их проживания.