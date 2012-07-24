Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

24 июля 2012, 12:10

Москвичи устали от ночного шума на стройках

строительство дворы горячие линии власть строительство и реконструкция

ИТАР-ТАСС

С начала 2012 года на "горячие линии" департамента градостроительной политики столицы поступило более 700 обращений москвичей. Из них более 200 посвящены строительным дефектам в московских домах-новостроях и более 400 - шуму на стройках в ночное время, пишет "Российская газета".

Как отметили в пресс-службе департамента, по поводу недоделок в новостроях на "горячую линию" обратились 215 москвичей. Лидером по числу недоделок стал САО, откуда поступило 45 звонков, 43 звонка зарегистрировано в ЮЗАО. Замыкает тройку СВАО, оттуда было 32 звонка. Далее следуют ЗАО - 29 обращений, СЗАО - 22 обращения, ВАО - 18, ЮВАО - 12, ЮАО - 7 и ЦАО - 4. Меньше всего - 3 обращения по недоделкам зарегистрировано в Зеленоградском округе.

Также поступило 46 звонков по вопросам, связанным с точечным строительством. Здесь также лидирует САО - по поводу него поступило 15 обращений. Далее следуют ЗАО - 10 звонков, СВАО - 7 звонков, ЦАО - 5, ЮЗАО - 3, в ЮВАО, ЮАО, СЗАО зарегистрировано по 2 звонка.

Кроме того, с начала года на "горячую линию" "Стройплощадка" позвонило 464 москвича. Основные жалобы были на грохот на строительных площадках в ночное время. А это нарушает права граждан, проживающих рядом со стройплощадками и ухудшает условия их проживания.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать