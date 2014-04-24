Инвесторы построят в этом году в Москве 12 детских садов и три школы

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Инвесторы построят в этом году на территории Москвы 12 детских дошкольных образовательных учреждений и три школы, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

"Если в 2011 году в Москве за счет инвесторов было введено восемь школ и детских садов, то в этом году за счет внебюджетных источников будет построено 12 детских дошкольных учреждений и три школы", - уточнил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего с начала года в городе открыты четыре детских сада на 470 мест (два - за счет средств инвесторов), три объекта здравоохранения, четыре объекта физкультуры и спорта.

Кроме того, было сдано в эксплуатацию десять гаражей на 1729 машино-мест и 24 объекта торгового, многофункционального, административно-делового назначения.