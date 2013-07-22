Комплекс зданий для чиновников появится в деревне Сосенки

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Градостроительно-земельная комиссия рассмотрела вопрос о формировании границ земельного участка для размещения комплекса административных зданий в деревне Сосенки Новой Москвы.

Ранее между столичным правительством и группой правообладателей был заключен договор пожертвования, согласно которому Москве безвозмездно передается в собственность 4 земельных участка общей площадью более 3 миллионов квадратных метров.

На указанных землях будет сформирована площадка для строительства площадью около 9 га.

Впоследствии здесь будут возведены "офисы класса А, объекты для размещения государственных унитарных предприятий Москвы, открытых акционерных обществ с долей города, органов исполнительной власти Москвы", - сообщается в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Врио мэра Москвы Сергей Собянин уже поручил проработать архитектурный облик новых зданий.