Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля 2013, 13:37

Город

Комплекс зданий для чиновников появится в деревне Сосенки

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия рассмотрела вопрос о формировании границ земельного участка для размещения комплекса административных зданий в деревне Сосенки Новой Москвы.

Ранее между столичным правительством и группой правообладателей был заключен договор пожертвования, согласно которому Москве безвозмездно передается в собственность 4 земельных участка общей площадью более 3 миллионов квадратных метров.

На указанных землях будет сформирована площадка для строительства площадью около 9 га.

Впоследствии здесь будут возведены "офисы класса А, объекты для размещения государственных унитарных предприятий Москвы, открытых акционерных обществ с долей города, органов исполнительной власти Москвы", - сообщается в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Врио мэра Москвы Сергей Собянин уже поручил проработать архитектурный облик новых зданий.

Сайты по теме

строительство проекты здания строительство и реконструкция
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика