Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

22 марта 2016, 14:09

Строительство треугольного ЗАГСа на юге Москвы закончат этим летом

строительство ЗАГСы проекты стройкомплекс Москвы строительство и реконструкция

Фото: ryibakov-nikolay.ru

Строительство нового ЗАГСа в районе Орехово-Борисово Северное закончат летом этого года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Возведение основных конструкций здания ЗАГСа на Шипиловском проезде уже завершено: построены монолитные железо-бетонные конструкции, кровля и проведены наружные инженерные сети. Сейчас специалисты монтируют фасад и устанавливают витражные системы.

Новое двухэтажное здание ЗАГСа выполнят по индивидуальному проекту, и оно будет иметь треугольную форму.

На первом этаже расположат пункт охраны, зал регистрации, отдельные комнаты для жениха, невесты и гримерную, также здесь будет находиться банкетный зал, помещение для музыкантов и комната для оформления документов.

На втором этаже разместится кабинет для регистрации новорожденных, холл для заполнения заявлений, отделение для архива, кабинеты для расторжения брака и другие служебные помещения.

Ссылки по теме

Пропускная способность ЗАГСа в среднем составит от 1000 до 1200 человек в день.

Для маломобильных граждан в здании установят информационные указатели, предупреждающие знаки, тактильные и визуальные средства информации. На тротуаре будет специальная плитка с шероховатой поверхностью, появятся пандусы, входы и выходы здание планируется оборудовать двупольными дверями и доводчиками.

Цоколь здания отделают гранитными плитами, а наружные стены покроют керамогранитными плитами. В здании также установят шумозащитные окна со звукоизоляцией.

В рамках благоустройства территории вокруг ЗАГСа посадят 99 кустарников и более 400 квадратных метров газона, а также оформят цветники.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать