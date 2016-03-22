Строительство треугольного ЗАГСа на юге Москвы закончат этим летом

Строительство нового ЗАГСа в районе Орехово-Борисово Северное закончат летом этого года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Возведение основных конструкций здания ЗАГСа на Шипиловском проезде уже завершено: построены монолитные железо-бетонные конструкции, кровля и проведены наружные инженерные сети. Сейчас специалисты монтируют фасад и устанавливают витражные системы.

Новое двухэтажное здание ЗАГСа выполнят по индивидуальному проекту, и оно будет иметь треугольную форму.

На первом этаже расположат пункт охраны, зал регистрации, отдельные комнаты для жениха, невесты и гримерную, также здесь будет находиться банкетный зал, помещение для музыкантов и комната для оформления документов.

На втором этаже разместится кабинет для регистрации новорожденных, холл для заполнения заявлений, отделение для архива, кабинеты для расторжения брака и другие служебные помещения.

Пропускная способность ЗАГСа в среднем составит от 1000 до 1200 человек в день.

Для маломобильных граждан в здании установят информационные указатели, предупреждающие знаки, тактильные и визуальные средства информации. На тротуаре будет специальная плитка с шероховатой поверхностью, появятся пандусы, входы и выходы здание планируется оборудовать двупольными дверями и доводчиками.

Цоколь здания отделают гранитными плитами, а наружные стены покроют керамогранитными плитами. В здании также установят шумозащитные окна со звукоизоляцией.

В рамках благоустройства территории вокруг ЗАГСа посадят 99 кустарников и более 400 квадратных метров газона, а также оформят цветники.