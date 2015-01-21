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Город

21 января 2015, 12:10

В 2015 году в Новой Москве построят 1,8 млн квадратных метров жилья

строительство жилье Новая Москва новые территории стройкомплекс Москвы рабочие места Владимир Жидкин

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

В 2015 год в ТиНАО введут 1,8 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в департаменте развития новых технологий Москвы. Это рекордный показатель с момента присоединения новых территорий к столице.

Как отметил руководитель ведомства Владимир Жидкин, с момента присоединения ТиНАО к Москве (с 1 июля 2012 года) построено более 3,2 миллиона квадратных метров жилья.

Так, в 2012 году введено 430 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, в 2013 – 1,2 миллиона кв. метров, в 2014 – 1,6 миллиона кв. метров.

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При этом Стройкомплекс Москвы выполнил задачу, поставленную мэром Сергеем Собяниным, - строить не только жилье, но и социальные объекты, создавать рабочие места, реконструировать дорожно-транспортную инфраструктуру.

Для примера, 1 июля 2012 года на присоединенных территориях появилось 84 тысячи рабочих мест, а за два с половиной года – 60 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в 2014 году Новая Москва по объему построенного жилья догнала "старую". В прошлом году в столице построили 8,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 3,2 миллиона квадратных метров пришлись на жилые дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что развитие присоединенных территорий позволит сбалансировать транспортную нагрузку в городе. Он также добавил, что в Новой Москве будут реализованы и масштабные экологические проекты. Итоговый вариант территориальной схемы Новой Москвы утвердят в середине 2015 года.

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