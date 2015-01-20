Город обследует полторы тысячи домов перед капремонтом по новой схеме

Весной 2015 года в Москве проверят 1,5 тысячи домов перед капремонтом

Департамент капремонта весной обследует техническое состояние 1433 домов, чтобы уже в конце лета начать в них капитальный ремонт. Как рассказала M24.ru пресс-секретарь департамента капремонта Татьяна Блинова, это будут первые дома, которые отремонтируют на деньги москвичей по новой системе финансирования. В основном в программу войдут кирпичные пятиэтажки без лифтов, построенные в 1920-1930-х годах, а также панельные дома на три этажа 1940-х годов постройки и "сталинки" высотой 6-12 этажей, построенные до середины 1950-х годов. Перед проведением работ в домах сделают масштабное обследование - проверят системы электричества, водоснабжения, отопления, канализации. Также выяснят состояние фасадов, крыш, лестниц и балконов. Во время ремонта планируется использовать преимущественно отечественные материалы.

Власти весной обследуют 1433 дома во всех округах, кроме Зеленограда. В первую очередь, речь идет о домах довоенной постройки, а также о тех, что могут находиться в неудовлетворительном состоянии. В частности, сюда вошли кирпичные пятиэтажки 1920-1930-х годов постройки. В первоочередную программу войдут и "сталинки" - кирпичные дома, построенные в период с конца 1930-х до середины 1950-х годов, а также блочные дома, возведенные в конце 1940-х годов, трехэтажные с двумя подъездами.

“Уже известны дома, где капремонт сделают в первую очередь, - рассказала Татьяна Блинова. - Эти дома обследуют в рамках программы капремонта весной этого года. А также в программу войдут дома, которые уже прошли осмотр специалистов в прошлом году”. По ее словам, проведение капремонта в многоквартирных жилых домах города на деньги москвичей начнется в конце лета, сразу после того, как на него начнут собирать средства. Это, напомним, случится уже в июле.

Москвичи должны до 1 июня принять решения о том, как они будут копить средства на капремонт. “Такой срок был выбран для того, чтобы не затягивать программу и не терять 2015-й год. Вся предварительная работа для реализации программы по капремонту ведется уже сейчас”, - продолжила Блинова.

Перед проведения капремонта в домах проверят все, начиная с фундамента и заканчивая крышей. Особое внимание уделят коммунальным системам - подводке горячей и холодной воды, канализации, электропроводке, вентиляции воздуха и т.д. Обследование домов нужно будет провести за сто дней, то есть к лету проекты по капремонту должны быть уже готовы.

Во время ремонтных работ должны быть использованы строительные, отделочные материалы и оборудование отечественного производства. Если проектировщики решат, что для ремонта какого-то дома необходимы импортные материалы, то им нужно будет делать специальное технико-экономическое обоснование, и доказать, что аналогов в России нет. Также в проекте по капремонту многоквартирного дома должны быть продуманы энергосберегающие решения и создание простого доступа маломобильным москвичам.

В конце декабря правительство города В конце декабря правительство города утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет . Всего до 2044 года планируется отремонтировать 31 тысячу 728 домов. В программу не войдут дома, в которых меньше трех квартир. На ремонт одного дома отведено три года. Очередность проведения капремонта будет определяться исходя из того, как долго эксплуатировались инженерные системы дома, и оценки того, в каком они состоянии сейчас находятся. План программы будет уточнятся и пересматриваться раз в год, до 30 октября. С июля 2015 года собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов. Минимальный размер ежемесячного взноса в этом году составит 15 рублей за квадратный метр. Стоимость взноса может изменяться каждый год с учетом инфляции. За муниципальные квартиры будет платить город. Еще более 2,5 миллионов москвичей получат субсидии и дотации при оплате капремонта домов в этом году. До июня москвичи должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Можно либо самостоятельно накапливать средства на специально заведенном счете, либо доверить хранение Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Москвы. Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление. Сумма взносов на капитальный ремонт будет указываться в новой графе платежного документа. Если жители дома не захотят ждать своей очереди, то они могут взять кредит у банка, провести ремонт в своем доме, а потом за счет ежемесячных платежей его постепенно погашать. В январе депутаты Мосгордумы, представители Общественной палаты Москвы начнут консультировать по этому вопросу жителей.



Директор института “МосжилНИИпроект” Игорь Томашевский отметил, что конкурсы на обследование домов уже объявлены, поэтому проекты должны быть готовы до конца весны этого года. “Теоретически нужно будет еще пару месяцев на разыгрывание конкурса на строительно-монтажные работы, и летом строители уже смогут начать, - рассказал Томашевский. - Основные работы по капремонту могут быть выполнены в летний период - это, в первую очередь, кровля и отопительная система. К началу отопительного сезона эти работы быть должны уже сделаны, чтобы войти в новый осенний сезон с новыми трубами”.

По словам Томашевского, сроки проведения капремонта зависят от размера жилого дома и его состояния. “При нормальном подходе на капремонт нужно три-четыре месяца, но в принципе полгода - это крайний срок, - продолжил проектировщик. - Средняя стоимость ремонта в многоквартирном доме составляет 6,5-7 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, чтобы отремонтировать один дом, нужно порядка 20-25 миллионов рублей”. Эксперт отметил, что более точные суммы станут известны после того, как будут разыграны конкурсы и найдены подрядчики.

Глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов объяснил, москвичи начнут перечислять деньги на капремонт домов с июля и практически одновременно в выбранных домах начнут проводить ремонтные работы. “Так быстро начать ремонтные работы можно за счет нескольких факторов, - рассказал депутат. - Во-первых, все собственники квартир в Москве будут скидываться в общую "копилку". А во-вторых, работы будут идти несколько месяцев, за это время фонд успеет накопить денег и рассчитаться с подрядчиками в конце осени или в декабре”. Орлов отметил, что работы оплачиваются по факту выполнения заказа, это дает гарантию городу, что недобросовестный подрядчик не заберет деньги и не исчезнет.

Анастасия Мальцева, Мария Курганская