На месте торгового центра на Нижней Масловке построят гостиницу

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На месте торгово-развлекательного центра в Савеловском районе планируется построить гостиницу, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Участок в 0,125 гектаров, на месте которого предполагается строительство, ранее был арендован для эксплуатации ТРЦ. В то же время само здание торгово-развлекательного центра на улице Нижняя Масловка принадлежит инвестору.

Именно по его инициативе и было решено перестроить центр площадью полторы тысячи квадратных метров в гостиничный комплекс. При этом предполагается, что площадь нового объекта составит порядка пяти тысяч квадратных метров.