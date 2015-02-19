Мосгосстройнадзор проверил стройку на юге столицы после жалоб жителей

Фото: пресс-служба Мосгосстройнадзора

Мосгосстройнадзор проверил на шумность стройку в Южном округе Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе комитета. Ранее с жалобой на шумные строительные работы в Мосгосстройнадзор обратилась жительница соседнего дома №6 по улице Серпуховский Вал.

"Чтобы проверить обоснованность нареканий, мы провели инструментальные обследования дома - замерили вибрацию, которую производила строительная техника", - сообщил специалист Центра экспертиз при комитете Сергей Крышов.

Он добавил, что окончательные результаты станут известны после компьютерной обработки данных. Тогда же комитет даст официальное заключение о наличии нарушений.

Напомним, за превышения допустимого уровня шума застройщика могут наказать штрафом до 300 тысяч рублей.

Ранее Мосгосстройнадзор отмечал, что чаще всего москвичи обращаются в ведомство именно с жалобами на шум на стройках. Так, за прошлый год из 495 жалоб, поступивших на "горячую линию", свыше 385 заявлений касались "шумных" строительных работ.

В начале февраля Мосгосстройнадзор приступил к проверке строек с помощью специального оборудования для измерений шума, вибраций и звукоизоляции ограждающих конструкций. Первые испытания по звукоизоляции специалисты лаборатории начали проводить прошедшей осенью.

Допустимые уровни шума Согласно санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда здоровью даже при длительном воздействии, принято считать 55 децибел (звук громкого разговора) в дневное время и 40 децибел ночью. Такие величины нормальны для нашего уха, однако зачастую уровень окружающего нас шума бывает гораздо выше. Согласно санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда здоровью даже при длительном воздействии, принято считать 55 децибел (звук громкого разговора) в дневное время и 40 децибел ночью. Такие величины нормальны для нашего уха, однако зачастую уровень окружающего нас шума бывает гораздо выше. Например, шум интенсивного уличного движения достигает 80 децибел, шум поезда в метро около 90 децибел, шум ремонтных работ – до 100 децибел, это же значение является максимально допустимым для наушников плеера по европейским нормам. Звук отбойного молотка достигает 120 децибел, а взлетающего самолета - 145 децибел. При уровнях звука свыше 160 децибел возможен разрыв барабанных перепонок и легких. Смертельный для человека уровень шума – 200 децибел.

Сегодня существует целый ряд ограничений на работу на строительных площадках: строить ночью с 23.00 до 7.00 можно только при наличии специального разрешения, в котором указывается в том числе допустимый уровень шума.

По санитарным нормам, допустимый уровень шума вблизи жилых домов не должен превышать 60 децибел. Внутри жилого помещения в дневное время (с 7.00 до 23 часов) эквивалентный уровень звука не должен превышать 40 децибел, а максимальный – не более 55 децибел, а в ночное время (с 23 до 7.00 часов) эквивалентный уровень звука не должен быть более 30 децибел, а максимальный – не более 45 децибел.