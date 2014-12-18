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18 декабря 2014, 00:03

Мосгордума лишится полномочий утверждать правила застройки столицы

строительство бизнес проекты публичные слушания правила землепользования и застройки культурное наследие Александр Милявский законопроект

ТАСС/Виталий Белоусов

Правительство Москвы до конца года заберет у Мосгордумы полномочия по утверждению правил землепользования и застройки. Соответствующий законопроект может быть принят уже до конца года, сообщил M24.ru член комиссии по градостроительству Александр Милявский. Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) планируют разработать и утвердить в Москве одновременно с новым генеральным планом, то есть в 2017 году. Они определяют, что можно строить на той или иной территории, а также регулируют высотность зданий в городе. Отметим, что пока не утверждена максимальная этажность в Новой Москве. Предполагается, что на присоединенных территориях дома будут не выше 9-14 этажей.

"Мы одобрили этот законопроект на комиссии и планируем принять на следующем заседании Мосгордумы в конце декабря. Ранее закон о правилах землепользования и застройках принимался как закон Мосгордумы. Сейчас этими полномочиями [утверждать ПЗЗ – прим. M24.ru] наделяется московское правительство", - пояснил Милявский.

Документ вносит изменения в Градостроительный кодекс Москвы и другие законы. По словам Милявского, аналогичные поправки были в октябре приняты в Градостроительный кодекс РФ.

Согласно Градостроительному кодексу Москвы, ПЗЗ могут быть разработаны сразу для всей столицы или поэтапно к разным частям города. Они определяют, какие виды объектов можно строить на тех или иных городских территориях, устанавливают площадь участков капитальной застройки, границы объектов культурного наследия и так далее. Разработку правил будет координировать специальная городская комиссия с участием окружных коллег.

При этом публичные слушания ПЗЗ не отменяются. Комиссия обязана будет обсудить проект с жителями. Свои предложения с поправками могут представлять также муниципальные депутаты. А вот вносить проект правил на утверждение в Мосгордуму уже не потребуется. Если новые поправки будут приняты, то ПЗЗ сможет сразу утвердить столичное правительство.

Сегодня в Москве отсутствуют утвержденные правила землепользования и застройки. В 2009 году НИиПИ Генплана разработал проект ПЗЗ и генерального плана, но они не были утверждены. В конце 2012 года главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что они будут утверждены одновременно с новым генеральным планом, рассчитанным на 10 лет. Проект генплана будет представлен во втором квартале 2015 года.

Сейчас максимальная высота застройки в Москве составляет 75 метров, то есть чуть более 20 этажей. Она была установлена в 2012 году специальным постановлением правительства. В Новой Москве хотят установить допустимую высоту зданий в 9-14 этажей. Однако, по словам пресс-секретаря департамента развития новых территорий Андрея Барковского, эта норма пока не утверждена. Власти ждут утверждения территориальных схем Троицкого и Новомосковского округов.


По словам президента Союза архитекторов Андрея Бокова, правила землепользования и застройки – очень важный документ, содержащий более определенные ограничения, чем генеральный план. "ПЗЗ предписывает четкое поведение на каждом квадратном метре города. Плотность застройки, пятно застройки, высотность здания, иногда даже уклон крыш и соотношение стен", - пояснил Боков.

Если законопроект будет принят, то градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) правительства Москвы, рассматривая какой-либо инвестпроект, сможет самостоятельно внести поправки в ПЗЗ, не разрабатывая специальный закон. "К примеру, проект строительства подразумевает иную этажность, чем указана в ПЗЗ. Комиссия сможет внести соответствующие изменения без согласия Мосгордумы", - пояснил он.

Руководитель "Моспроекта-5" Сергея Ткаченко считает, что поправки могут упростить процедуру утверждения ПЗЗ, что ускорит принятие решений по инвестпроектам. Однако роль гражданского общества в градостроительной политике снизится. "Возможно, такое решение связано с ухудшением экономической ситуации. Это попытка удержать инвесторов. Если правила землепользования и застройки вносятся в Мосгордуму, то депутаты могут запустить долгое, широкое обсуждение, привлечь экспертов", - отметил Ткаченко. При этом столичное правительство также сможет при желании советоваться с архитекторами и другими специалистами.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская

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