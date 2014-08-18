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18 августа 2014, 22:49

Болгария вновь приостановила строительство "Южного потока"

строительство бизнес Болгария Южный поток жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр по экономике и энергетике Болгарии Васил Штонов распорядился вновь приостановить строительство газопровода "Южный поток". Проект, как уточняется, не отвечает требованиям Еврокомиссии.

Болгария временно замораживает не только само строительство, но и прочие действия по проекту, в том числе заключение договоров, сообщает ИТАР-ТАСС. Страна окажет содействие Комиссии по приведению "Южного потока" в соответствие с европейским законодательством.

"Южный поток" - это проект газопровода, который должен пройти по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Строительство газопровода началось 7 декабря 2012 года и по плану должно закончиться в 2015 году.

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Проект "Южный поток" направлен на укрепление энергетической безопасности Европы. Это ключевой проект в рамках стратегии по диверсификации маршрутов поставок газа в ЕС. Напрямую соединив поставщиков с потребителями углеводородов, "Южный поток" должен повысить безопасность энергоснабжения всего европейского континента.

Болгария является ключевой точкой на маршруте строительства газопровода, поскольку с территории этой страны "Южный поток" заходит сначала в Сербию, а затем и в остальные европейские государства в обход Украины. 17 апреля текущего года Европарламент, впрочем, принял резолюцию, в которой призвал отказаться от строительства газопровода.

Напомним, что в начале лета Болгария уже приостанавливала работы про строительству "Южного потока". Тогда распоряжение сделать это отдал премьер-министр страны (ныне он подал в отставку) Пламен Орешарский. Он отметил, что поступил запрос со стороны Еврокомиссии, после чего работы были приостановлены.

В начале июля министр иностранных дел Болгарии Кристиан Вигенин сказал в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что страна поддерживает строительство газопровода.

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