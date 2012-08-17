В Москве могут построить новую мечеть – крупнейшую в России

ИТАР-ТАСС

Духовное управление мусульман Москвы и Центрального региона подало документы на получение земельного участка для строительства соборной мечети и культурного центра.

Новая мечеть станет одной из самых крупных на постсоветском пространстве. Столичная постройка будет уступать по размерам лишь мечети, которую возводят по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Душанбе, пишут "Известия".

По данным издания, власти Москвы приняли проект мечети и отдали его на согласование в Москомархитектуру. Градостроители должны будут найти подходящее место для возведения храма.

По словам заместителя верховного муфтия и председателя Центрального духовного управления мусульман России Альбира Крганова, мечеть необходима, так как, по разным оценкам, в Москве и области живет несколько миллионов мусульман, при этом в городе всего 4 мечети.

Исламскому духовенству пришлось изменить подход к решению проблемы нехватки мечетей. Теперь мусульмане просят строить не много мечетей, а всего одну, но большую.

В Москомархитектуре, в свою очередь, сообщили, что проект еще не согласован и находится на рассмотрении. Во сколько обойдется новый храм, пока неизвестно, однако на строительство мечети в Душанбе на 50 тысяч прихожан власти Таджикистана выделили 100 миллионов долларов.