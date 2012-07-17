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17 июля 2012, 14:57

Высоту застройки в Кадашевской слободе ограничат 16 метрами

строительство Кадашевская слобода Храм Вознесения Христова

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют утвердить режимы использования земель и градостроительных регламентов в Кадашевской слободе, согласно которым максимальная высота застройки не должна превышать 16 метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Департамент культурного наследия Москвы.

Согласно проекту постановления правительства, максимальная высота застройки будет варьироваться от 7 до 16 метров. Так, на участке в 3-м Кадашевском переулке, дом 6, строение 2 и дом 8 высота новых зданий не должна превышать 16 метров, а на участке в 3-м Кадашевском переуле, дом 2 - семи метров.

В документе подчеркивается, что максимальная высота застройки установлена для сохранения облика Кадашевской слободы.

На территории Кадашевской слободы предполагается консервация и реставрация исторически ценных градоформирующих объектов, снос диссонирующих объектов и работы по озеленению и благоустройству, отмечается в тексте.

Напомним, проект строительства элитного комплекса «Пять столиц» на территории Кадашевской слободы в Замоскворечье вызвал общественный резонанс. Градозащитники были озабочены искажением облика слободы и планируемым сносом исторических зданий, окружающих Храм Вознесения Христова. В результате продолжительных протестов было принято решение сократить этажность будущего комплекса.

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