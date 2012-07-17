Небоскреб City Point в «Москва-Сити» откроют в сентябре

Фото: ИТАР-ТАСС

Многофункциональный комплекс City Point в деловом центре «Москва-сити» планируется открыть в сентябре 2012 года. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент группы компаний «Ташир» Игорь Булатов.

Небоскреб City Point имеет площадь 76 тысяч квадратных метров, из них 50 тысяч «квадратов» занимает гостиница на 400 мест с большим атриумом, 27 тысяч квадратных метров - бизнес-центр класса А.

Кроме того, в комплексе будет находиться зимний сад, сказал Булатов.

Он подчеркнул, что проект окупится в течение семи-десяти лет.

В 2012 году «Ташир», помимо City Point, планирует сдать в эксплуатацию жилые комплексы в Москве «Газойл-Сити» и «Дирижабль», а также около десяти торговых центров. Так, осенью откроются два торговых центра: на Ленинском проспекте, 109, и на улице Шереметьевской, 2.