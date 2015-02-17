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17 февраля, 17:06

При реконструкции дома на улице Мишина использовали зарубежный опыт - Левкин

строительство Сергей Левкин стройкомплекс Москвы надстройки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

При реконструкции жилого дома №32 на улице Мишина учитывался опыт строителей из Германии, Финляндии и Израиля, сообщил в интервью "Строительной газете" глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Уникальность этого проекта заключается в том, что он проходит по инициативе жителей и без их отселения", - отметил Левкин. По его словам, надстройка жилого дома проходит не впервые. Так, в начале 2000-х годов была проведена реконструкция дома на Химкинском бульваре, но тогда жителей отселяли.

Кирпичную четырехэтажку увеличат до восьми этажей с мансардой. Кроме того, пройдет расширение квартир на первых четырех этажах здания. В доме заменят все инженерные коммуникации и установят электрические плиты.

Как планируют надстраивать дома

Жильцы дома смогли купить квартиры на верхних этажах по себестоимости, а остальные выставили на продажу, чтобы покрыть расходы на реконструкцию. Кроме того, в доме теперь появился лифт.

Левкин также рассказал, что на объекте приступила к работе приемочная комиссия специалистов Мосгосстройнадзора. "После устранения замечаний комиссии жителей можно будет поздравить с новосельем", - заключил чиновник.

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Отметим, именно после начала строительства на улице Мишина власти решили прописать требования к зданиям, на которых можно надстраивать дополнительные этажи за счет собственников жилья. Дома должны находиться не дальше трех метров от улично-дорожной сети, число квартир не может превышать 40, потолки в квартирах должны достигать высотой в три метра.

Большинство таких домов находятся возле станций метро "Университет", "ВДНХ", "Полежаевская", "Автозаводская", "Новые Черемушки", "Марьина роща", "Кутузовский проспект", "Ленинский проспект" и "Проспект Вернадского".

Ранее M24.ru сообщало, что власти определили 80 домов в столице, к которым можно пристроить дополнительные этажи, рассказал первый замглавы департамента градостроительной политики Олег Рындин. Он отметил, что бюджетные средства на надстройку не тратятся, жильцы могут реализовать проект за свой счет.

"Мы предварительно определили 400 домов в Москве, которые имеют возможности для надстройки, - пояснил Рындин. - Из них реально надстроить можно около 80. В остальных случаях есть градостроительные ограничения: слишком близко проходит дорога или инженерные сети, растут деревья, которые нельзя вырубить, и так далее.

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