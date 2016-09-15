Школы на 3500 мест появились в Москве c начала 2016 года

Фото: stroi.mos.ru
Город пополнился детскими садами на 2695 мест и школами на 3500 мест с начала 2016 года, заявил журналистам глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
К сентябрю в Москве ввели в эксплуатацию пять школ за счет бюджета столицы:
- Востряковский проезд, дом 13а (ЮАО);
- Район Чертаново Северное, корпуса 809а, 810 (ЮАО);
- Обручевский район, квартал 37, корпус 11 (ЮЗАО);
- Район Южное Бутово, микрорайон Захарьино;
- Хорошевское шоссе, владение 21 (САО).
За счет инвесторов построили две школы:
- Электролитный проезд, владение 16 (ЮАО);
- Ломоносовский проспект (ЗАО).
По словам Левкина, создание комфортных, современных образовательных учреждений для юных москвичей остается приоритетом градостроительной политики. За счет городского бюджета построили девять детских садов:
- Новогиреевская улица, владения 6А, 6Б (ВАО);
- Деревня Захарьино, микрорайон 1, корпуса 23, 25 (ЮЗАО);
- Обручевский район, кварталы 37-37ц, корпус17 (ЮЗАО);
- Район Кунцево, квартал 20, дс-2 (ЗАО);
- Тучковская улица, дом 5, строение 1 (ЗАО);
- Петрозаводская улица, владение 14 (САО);
- Синявинская улица, владение 11, участок 2 (САО);
- Хорошевский район, квартал 58г (САО);
- Поселение Вороновское, поселок ЛМС (Троицкий округ).
За счет внебюджетных источников построили два детских сада по адресам: Электролитный проезд, владение 16, и Новомосковский округ, поселение Сосенское, поселение Коммунарка, улица Потаповская Роща, дом 2, корпус 5.
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