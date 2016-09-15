Школы на 3500 мест появились в Москве c начала 2016 года

Фото: stroi.mos.ru

Город пополнился детскими садами на 2695 мест и школами на 3500 мест с начала 2016 года, заявил журналистам глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

К сентябрю в Москве ввели в эксплуатацию пять школ за счет бюджета столицы:



Востряковский проезд, дом 13а (ЮАО);

Район Чертаново Северное, корпуса 809а, 810 (ЮАО);

Обручевский район, квартал 37, корпус 11 (ЮЗАО);

Район Южное Бутово, микрорайон Захарьино;

Хорошевское шоссе, владение 21 (САО).

За счет инвесторов построили две школы:



Электролитный проезд, владение 16 (ЮАО);

Ломоносовский проспект (ЗАО).



[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/360]Как правильно перейти в другую школу[/URLEXTERNAL]

По словам Левкина, создание комфортных, современных образовательных учреждений для юных москвичей остается приоритетом градостроительной политики. За счет городского бюджета построили девять детских садов:



Новогиреевская улица, владения 6А, 6Б (ВАО);

Деревня Захарьино, микрорайон 1, корпуса 23, 25 (ЮЗАО);

Обручевский район, кварталы 37-37ц, корпус17 (ЮЗАО);

Район Кунцево, квартал 20, дс-2 (ЗАО);

Тучковская улица, дом 5, строение 1 (ЗАО);

Петрозаводская улица, владение 14 (САО);

Синявинская улица, владение 11, участок 2 (САО);

Хорошевский район, квартал 58г (САО);

Поселение Вороновское, поселок ЛМС (Троицкий округ).

За счет внебюджетных источников построили два детских сада по адресам: Электролитный проезд, владение 16, и Новомосковский округ, поселение Сосенское, поселение Коммунарка, улица Потаповская Роща, дом 2, корпус 5.

