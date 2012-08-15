В новой Москве продолжается строительство ЖК "Коммунарка"

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Началось строительство 11-ой очереди комплекса "Коммунарка" в "новой Москве". Группа компаний "МИЦ" намерена инвестировать в этот проект 1,5 миллиарда рублей.

В рамках новой очереди жилого комплекса предусмотрено возведение многосекционного жилого дома в 14 - 17 этажей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Общая площадь нового комплекса превысит 40 тысяч квадратных метров.

Кроме жилых помещений, в доме предусмотрен большой объем коммерческих площадей - около четырех тысяч квадратных метров. На первом и втором этажах нежилых помещений разместятся магазины, аптеки, офисы, социальные и сервисные службы, а также общественные учреждения.

Предполагается, что строительство будет завершено в третьем квартале 2015 года.