Для создания жилья и промышленных объектов будут применять 3D-модели

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Технологии 3D-моделирования зданий планируют применять в области промышленного и гражданского строительства. К реализации проекта приступили специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

К марту экспертный совет при правительстве РФ завершит отбор пилотных проектов. Их экспертизу проведут к ноябрю. А в конце года Минстрой направит на утверждение в правительство перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов, образовательных стандартов, подлежащих изменению и разработке.

Изменения должны внести к концу 2016-го, а к декабрю 2017 года подготовят специалистов по 3D-моделированию и экспертов для проведения экспертизы.

"Система автоматизированного проектирования по технологии BIM позволяет визуализировать в 3D-формате любые элементы и системы здания, рассчитывать различные варианты их компоновки, а также приводить их в соответствие с действующими нормами и стандартами, производить анализ эксплуатационных характеристик будущих зданий", - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

По словам директора департамента градостроительной политики и архитектуры Минстроя РФ Елены Жуковой, поэтапное внедрение 3D-технологий повысит конкурентоспособность российского строительного комплекса на мировом рынке, а также улучшит качество строительных работ.

Кроме того, удастся снизить себестоимость на этапе проектирования и проведения экспертизы проектной документации и свести к минимуму риск возникновения ЧС.