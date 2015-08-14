LIVE: Гасан Гасангаджиев о достижениях и проектах ОАО "МОСГАЗ"

ТАСС/Сергей Бобылев

19 августа в пресс-центре "Москва Медиа" состоится пресс-конференция генерального директора ОАО "МОСГАЗ" Гасана Гасангаджиева. Тема встречи – "150 лет газовому хозяйству Москвы. Основные итоги работы ОАО "МОСГАЗ": инновации, достижения, амбициозные проекты".

Речь пойдет о том, какие технологии использует компания при строительстве и реконструкции газовых сетей. Гости расскажут о реконструкции системообразующих газорегуляторных пунктов и назовут методы строительства, которые позволяют осуществить проекты газоснабжения на ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20.

Также на пресс-конференции речь зайдет о строительстве МКЖД и о подготовке газового хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.