LIVE: Гасан Гасангаджиев о достижениях и проектах ОАО "МОСГАЗ"

ТАСС/Сергей Бобылев
19 августа в пресс-центре "Москва Медиа" состоится пресс-конференция генерального директора ОАО "МОСГАЗ" Гасана Гасангаджиева. Тема встречи – "150 лет газовому хозяйству Москвы. Основные итоги работы ОАО "МОСГАЗ": инновации, достижения, амбициозные проекты".
Речь пойдет о том, какие технологии использует компания при строительстве и реконструкции газовых сетей. Гости расскажут о реконструкции системообразующих газорегуляторных пунктов и назовут методы строительства, которые позволяют осуществить проекты газоснабжения на ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20.
Также на пресс-конференции речь зайдет о строительстве МКЖД и о подготовке газового хозяйства к осенне-зимнему периоду.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 19 августа в 12.00
- Что: беседа о работе ОАО "МОСГАЗ"
- Кто: Гасан Гасангаджиев
- Кому смотреть: москвичам и гостям столицы