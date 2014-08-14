Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14 августа 2014, 12:02

В подмосковном Музее-заповеднике Чехова построят детский центр

строительство проекты культурное наследие детские центры мо детские музеи

Фото: mk.mosreg.ru

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Чехова "Мелихово", который находится в Подмосковье, к будущему году построят детский центр "Антоша". Его открытие приурочат к грядущему 75-летию "Мелихова", сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Предполагается, что впервые "Антоша" распахнет свои двери для маленьких посетителей 23 июня 2015 года. Здесь будут проводить экскурсии, мастер-классы, игры. Гостям детского музейного центра предстоит изучать историю и культуру, также запланированы выездные уроки.

Ссылки по теме

"В программе "Мелихова" всегда были семейные и детские проекты. Новый центр не только расширит направление работы, но и успешно интегрирует уже существующие в музее программы, создав единое музейное пространство для юных посетителей", - рассказал министр культуры Московской области Олег Рожнов.

Старт строительству центра будет дан 24 августа - именно в этот день в "Мелихове" заложат первый камень в основание будущего "Антоши". Комплекс появится на территории бывшей усадьбы помещицы Кувшинниковой, где и расположен музей-заповедник Чехова.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать