В подмосковном Музее-заповеднике Чехова построят детский центр

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В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Чехова "Мелихово", который находится в Подмосковье, к будущему году построят детский центр "Антоша". Его открытие приурочат к грядущему 75-летию "Мелихова", сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Предполагается, что впервые "Антоша" распахнет свои двери для маленьких посетителей 23 июня 2015 года. Здесь будут проводить экскурсии, мастер-классы, игры. Гостям детского музейного центра предстоит изучать историю и культуру, также запланированы выездные уроки.

"В программе "Мелихова" всегда были семейные и детские проекты. Новый центр не только расширит направление работы, но и успешно интегрирует уже существующие в музее программы, создав единое музейное пространство для юных посетителей", - рассказал министр культуры Московской области Олег Рожнов.

Старт строительству центра будет дан 24 августа - именно в этот день в "Мелихове" заложат первый камень в основание будущего "Антоши". Комплекс появится на территории бывшей усадьбы помещицы Кувшинниковой, где и расположен музей-заповедник Чехова.