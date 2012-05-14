Обзор московских газет: 14 мая

В Москве начался капитальные ремонт трамвайных путей. Это делается в рамках подготовки к пуску первой очереди скоростного трамвая – по этой программе мэрия выделила около 17 млрд руб. Однако ремонт идет вовсе не на шоссе Энтузиастов, где должен пройти первый скоростной маршрут, а в других районах города. Сотрудники московского трамвая объясняют это тем, что ГИБДД еще не дало добро на запуск скоростной линии. "Московские новости"

В ряде промзон, которые подвергнут редевелопменту, появятся творческие кластеры. По словам главы столичного департамента культуры Сергея Капкова, на таких территория будут организованы не только закрытые места работы представителей креативной индустрии, но и открытые для остальных горожан пространства: музейные хранилища, театральные площадки и выставочные залы. Также столичные власти намерены развивать инфраструктуру вокруг уже существующих кластеров. "Известия"

Российская академия художеств (РАХ) планирует создать новые выставочные пространства в двух зданиях на Гоголевском бульваре, переданных ей в оперативное управление Росимуществом. Академия собирается реконструировать новые строения и привести их в единую архитектурную концепцию с расположенным рядом зданием Государственного музея современного искусства. "Известия"

Правительство согласовало схему финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ) Москва-Санкт-Петербург стоимостью более 1 трлн рублей. Сейчас готовится конкурсная документация к тендеру, сообщили "Известиям" в компании-разработчике проекта, ОАО "Скоростные магистрали". "Известия"

Столичные власти готовят социальную сеть для московских волонтеров. Как рассказала "Известиям" начальник методического отдела ГБУ "Центр молодежи ЮВАО "Молодежное содружество" Вера Легких, одна из целей нового виртуального сервиса - вовлечение в добровольческую деятельность молодых жителей Москвы. "Известия"

Девелоперы смогут получать разрешение на строительство, не выходя из дома, избавившись от личного общения с чиновниками. Такую возможность им даст новая автоматизированная система "Разрешения и нарушения", которую разработают для Мосгорстройнадзора. Об этом "Известиям" рассказала пресс-секретарь столичного департамента информтехнологий Елена Новикова. "Известия"

В столице начинается крупнейшая ревизия маршрутов наземного городского транспорта. Для этого городские власти впервые привлекают жителей и проводят масштабные опрос, результаты которого учтут при моделировании будущей маршрутной сети. При этом транспортники полагают, что анкетирование не должно играть решающей роли в расчетах для транспортной реформы, а водители троллейбусов говорят о грядущем сокращении ряда маршрутов в центре города. Провести реформу безболезненно и к общей пользе можно, учитывая не нынешнее состояние маршрутов, а их потенциальные возможности, уверены эксперты. "Московские новости"