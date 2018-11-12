Москва 24 покажет презентацию девелоперских проектов ТПУ "Новокосино" и "Алма-Атинская"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

13 ноября состоится презентация по теме – "Инвестиции в ТПУ "Новокосино" и "Алма-Атинская": знаковые проекты для города и бизнеса". На мероприятии будут представлены инвестиционные проекты транспортно-пересадочных узлов, выставленные на аукционы со скидкой 30%. Об их технико-экономических характеристиках расскажут представители органов исполнительной власти Москвы и АО "Мосинжпроект".

Прямую трансляцию можно увидеть 13 ноября в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.