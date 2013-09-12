На территории СЗАО до конца года снесут последнюю ветхую пятиэтажку

Фото: ИТАР-ТАСС

На северо-западе столицы снесена последняя пятиэтажка, которую по плану должны были демонтировать за счет средств городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Снесенный дом находился в квартале 74 района Хорошево-Мневники по адресу улица Народного Ополчения, дом 18.

В плане 2013 года на территории СЗАО осталось снести только один дом за счет инвестора – это пятиэтажка по адресу бульвар Генерала Карбышева, дом 15, корпус 1. Жители из здания уже переехали.

Всего в этом году на северо-западе Москвы за счет бюджета было снесено 8 зданий. В новые квартиры переехало более 600 семей.

На месте снесенных домой сейчас строится 8 жилых корпусов за счет городского бюджета и один за счет средств инвестора.

Напомним, что снос ветхих пятиэтажек проводится в рамках государственной программы "Жилище". На сегодняшний момент она выполнена на 82 процента.