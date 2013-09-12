Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября 2013, 10:59

Город

На территории СЗАО до конца года снесут последнюю ветхую пятиэтажку

Фото: ИТАР-ТАСС

На северо-западе столицы снесена последняя пятиэтажка, которую по плану должны были демонтировать за счет средств городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Снесенный дом находился в квартале 74 района Хорошево-Мневники по адресу улица Народного Ополчения, дом 18.

В плане 2013 года на территории СЗАО осталось снести только один дом за счет инвестора – это пятиэтажка по адресу бульвар Генерала Карбышева, дом 15, корпус 1. Жители из здания уже переехали.

Всего в этом году на северо-западе Москвы за счет бюджета было снесено 8 зданий. В новые квартиры переехало более 600 семей.

Ссылки по теме


На месте снесенных домой сейчас строится 8 жилых корпусов за счет городского бюджета и один за счет средств инвестора.

Напомним, что снос ветхих пятиэтажек проводится в рамках государственной программы "Жилище". На сегодняшний момент она выполнена на 82 процента.

Сайты по теме


строительство проекты хрущевки пятиэтажки снос домов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика