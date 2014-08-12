До конца года в Москве могут появиться три технопарка

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До конца 2014 года в Москве появятся два или три технопарка, сообщил заместитель руководителя департамента науки, промышленной деятельности и предпринимательства Михаил Ан во время посещения технопарка "Строгино" 12 августа.

Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что в технопарке "Москва“ появится дополнительный корпус на 100 тысяч квадратных метров. Кроме того, в этом году должен открыться новый технопарк МФТИ. По словам мэра, он будет активно развиваться. "Большой федеральный проект "Сколково“ также продолжает строиться, и Москва активно в нем участвует", — добавил мэр.

Как компании получить статус технологического парка

По словам Ана, более 75% компаний из московских технопарков вырастают в крупные бизнес-проекты. Этот показатель выше, чем в среднем по миру.



Сейчас в Москве функционируют шесть технопарков и один технополис.

Как ранее сообщалось, к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

Льготы предоставляются на десять лет с момента присвоения организации статуса резидента или управляющей организации технополиса, технопарка или индустриального парка.