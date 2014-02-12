Два доходных дома в ЦАО получат статус памятников архитектуры

Фото: M24.ru

Два исторических здания в центре Москвы получат статус памятников архитектуры.

Среди них Хирургическая лечебница и доходный дом доктора Руднева по адресу Серебряный переулок, дом 4, строение 1. Здание было построено в 1903 году по проекту архитектора Кекушева. В этом доме в 1913-1939 годах жил и работал скульптор Домогацкий и в разные годы бывали Лансере, Волошин и Петров-Водкин.

Кроме того, рабочая группа комиссии при правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия порекомендовала признать памятником архитектуры доходный дом Ледницкого по адресу Кривоникольский переулок, дом 8. Дом был построен в 1910 году по проекту архитектора Рыльского.

На заседании группы обсудили будущее еще 5 капитальных строений. Эксперты отказали в полном сносе здания по адресу улица Бауманская, дом 46. Однако разрешили разрешили разобрать 3 и 4 этажи здания. Эти этажи являются более поздней пристройкой и признаны аварийными.

Вопрос о сносе здания по адресу улица Матросская Тишина, дом 16 был отложен до выезда рабочего совещания на объект. Эксперты согласились с тем, что здание находится в аварийном состоянии, однако композиция и мотивы фасада представляют определенную ценность.

Кроме того, на заседании обсудили перспективу сноса строений по адресу улица Большая Дмитровка, дом 9, строение 2 - 6 и строение 8. На этой территории предполагается комплексная реконструкция кварталов №64 и 65, в связи с чем застройщик предлагает снести аварийные строения. Экспертная группа согласилась с тем, что здания находятся в аварийном состоянии, однако архитектор Андрей Баталов отметил, что бывшие доходные дома имеют культурную и архитектурную ценность.

"Предлагается согласиться со сносом при учете конфигурации и повторения основных мотивов фасада и крыши", - заключил глава рабочей группы Алексей Емельянов.

Еще одно здание, которое будет снесено - здание трансформаторной подстанции по адресу 2-я Самаринская улица, дом 4. Вопрос о сносе или сохранении зданий по адресу Большой Левшинский переулок, дом 12 и дом 10, строение 2 также было решено отложить. Как отметил глава комиссии Алексей Емельянов, пока не ясно, кто имеет права на это здание. "Предлагается этот вопрос снять", - добавил он.