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11 апреля 2016, 15:18

Футбольное поле на Новорязанской улице откроют в III квартале 2016 года

строительство ремонт футбольное поле спорт строительство и реконструкция семейная и молодёжная политика

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Строительство футбольного поля на Новорязанской улице в центре Москвы завершится в июле-сентябре 2016 года, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Сейчас на объекте завершены работы по устройству подстилающих слоев и системы подогрева. Кроме того, выполнено устройство фундаментов административно-бытового корпуса, в настоящий момент ведется монтаж металлоконструкций.

Футбольное поле разместится по адресу: улица Новорязанская, владение 29. На арене установят зрительские трибуны на 250 мест, оборудуют автостоянку, помещения для техники и открытую спортивную площадку. Также будет построен административно-бытовой корпус со спортивным залом для игровых видов спорта – волейбола и баскетбола.

Всего в период с 2015 года по 2017 год в Москве планируется построить 11 футбольных полей с подогревом и сопутствующей инфраструктурой для детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Сейчас в городе функционирует более 960 объектов для занятий футболом, в их числе 129 полноразмерных футбольных полей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что футбольные поля при спортивных школах появятся в каждом округе Москвы.

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