Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09 июля 2014, 14:41

Первый этап реконструкции Московского зоопарка завершится в августе

строительство транспорт парки реконструкция Московский зоопарк проекты

Фото: m24.ru

Первый этап работ по реконструкции Московского зоопарка, включающий в себя благоустройство территории и замену инженерных сетей, планируется завершить до конца августа, сообщает пресс-служба департамента строительства.

На данный момент завершается реконструкция главного входа в зоопарк. Там укладывают гранитную плитку и налаживают декоративное освещение. Также там установят флагштоки с флагами города и зоопарка и новые турникеты для увеличения пропускной способности.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

На самой территории зоосада сейчас ведется замена асфальтового покрытия на плиточное и установка современных навигационных указателей. Рабочие также занимаются обустройством нового газона и наружного освещения.

Ссылки по теме

Завершается реконструкция большого и малого прудов на старой территории зоопарка и благоустройство береговой территории. Была установлена современная дренажная система и система очистки воды, а в середине прудов привели в порядок острова.

Специалистам еще предстоит высадить деревья, кустарники и выстелить новый газон. В том числе сейчас проводятся работы по благоустройству вольеров.

Отмечается, что после юбилейных торжеств, которые пройдут в сентябре, планируется построить автостоянку и дополнительный вход в со стороны станции метро "Баррикадная", возвести дополнительный пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу и устроить ограждения новой и старой территорий.

Сайты по теме

Сюжет: Как работает столичный зоопарк

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать