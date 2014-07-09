Первый этап реконструкции Московского зоопарка завершится в августе

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Первый этап работ по реконструкции Московского зоопарка, включающий в себя благоустройство территории и замену инженерных сетей, планируется завершить до конца августа, сообщает пресс-служба департамента строительства.

На данный момент завершается реконструкция главного входа в зоопарк. Там укладывают гранитную плитку и налаживают декоративное освещение. Также там установят флагштоки с флагами города и зоопарка и новые турникеты для увеличения пропускной способности.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

На самой территории зоосада сейчас ведется замена асфальтового покрытия на плиточное и установка современных навигационных указателей. Рабочие также занимаются обустройством нового газона и наружного освещения.

Завершается реконструкция большого и малого прудов на старой территории зоопарка и благоустройство береговой территории. Была установлена современная дренажная система и система очистки воды, а в середине прудов привели в порядок острова.

Специалистам еще предстоит высадить деревья, кустарники и выстелить новый газон. В том числе сейчас проводятся работы по благоустройству вольеров.

Отмечается, что после юбилейных торжеств, которые пройдут в сентябре, планируется построить автостоянку и дополнительный вход в со стороны станции метро "Баррикадная", возвести дополнительный пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу и устроить ограждения новой и старой территорий.