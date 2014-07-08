На территории Гребного канала появится бассейн

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На территории олимпийского Гребного канала в Крылатском планируется построить бассейн со специализированным тренировочным залом, раздевалками и душевыми, передает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Бассейн длиной 25 метров расположится рядом со строящимися общежитиями для гребцов. Вполне вероятно, что посещать новый бассейн смогут все москвичи. Пока ведется разработка технического задания. Проектировать бассейн начнут в августе 2014 года.

Напомним, что к августу завершится второй этап масштабной реконструкции Гребного канала. После нее почти 70% зданий и сооружений канала отремонтируют или построят заново. Полностью сооружение планируется сдать до 1 августа 2014 года. Нормативные сроки строительства удалось сократить в 1,5 раза.

Как реконструируют Гребной канал в Крылатском

Рабочие уже завершили монтаж трех дистанционных вышек, где разместится оборудование контроля. Заканчивается и возведение четырех двухэтажных домиков для судей. Кроме того, возводится четырехэтажное общежитие для 100 спортсменов, а также проводится капитальный ремонт многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с гостиницей и спортивно-тренировочными помещениями.

Большой ремонт Гребного канала начали осенью 2011 года. За это время рабочие успели отремонтировать зрительские трибуны, построить новую финишную вышку, установили информационное табло и монорельс для видеосъемки.

Дистанция сегодня полностью соответствует международным требованиям. Здесь установили новую систему разметки и новую систему старта - она полностью автоматическая. Это значит, что все стартуют в равных условиях, с точностью до миллиметра.

Отметим, что с 6 по 11 августа Москва впервые в своей истории примет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.