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07 июля 2014, 10:40

Землю под жилье эконом-класса будут предоставлять бесплатно

строительство закон стройкомплекс Москвы жилье эконом-класса

Фото: mos.ru

Застройщикам будут предоставлять бесплатную землю под жилье эконом-класса. Соответствующий закон приняла Государственная Дума.

Разработанный Минстроем федеральный закон устанавливает новый порядок бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья эконом-класса по "голландским аукционам". Главное условие - реализация готового жилья по установленной на аукционе цене, отмечается на портале Стройкомплекса.

Победителем конкурса станет участник, который предложит самую низкую цену за 1 квадратный метр. Затем с ним заключат договор, в соответствии с которым застройщику предоставят земельный участок в аренду без проведения торгов для строительства жилья эконом-класса.

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Планируется, что принятый закон поспособствует увеличению объема строительства жилья эконом-класса, а также улучшит жилищные условия отдельных категорий граждан.

Напомним, что за минувший год в столице построили около 700 тысяч квадрантных метров жилья эконом-класса.

В 2011 году этот показатель составлял 570 тысяч квадратных метров - в общей сложности объем построенного жилья в 2013 году на 19 процентов превысил объемы 2011 года.

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