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06 февраля 2015, 15:48

Власти проконтролируют обеспечение прав дольщиков

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В 2015 году столичное правительство продолжит контролировать сферу долевого строительства и защищать права его участников. Об этом в пятницу заявил Сергей Собянин, передает пресс-служба мэра.

В настоящее время долевое строительство многоквартирных домов один из самых распространенных способов покупки жилья. По данным на 1 января, в Москве в рамках долевого строительства возводят 380 жилых домов. С заключением договоров долевого участия продают квартиры 145 застройщиков. Общий объем вложенных денег дольщиков оценивается в 530 миллиардов рублей.

Согласно закону, соблюдение прав дольщиков контролирует Москомстройинвест. В прошлом году комитет провел 162 проверки, в результате которых выявил 258 различных нарушений.

По итогам проверок с застройщиков взыскано 56,4 миллиона рублей. В 2014 году банкротами были признаны застройщики, возводившие 19 жилых домов на деньги дольщиков.

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4 из 19 домов построены на:

  • улице Кировоградская, владение 22Б;
  • Ленинградском проспекте, владение 66, корпус 2;
  • улице Метталургов, владение 62, корпус 1;
  • улице Молодогвардейская, владение 8.

Покупателям квартир двух домов - в Южном Тушине и на улице Народного ополчения - жилье предоставит город. Еще шесть домов планируется достроить. Семь объектов нельзя построить из-за грубых нарушений закона застройщиком.

После проведенных проверок документов 484 гражданина получили одобрение на включение в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (Реестр обманутых или пострадавших дольщиков).

Как не стать обманутым дольщиком

Напомним, Москомстройинвест начал формировать реестр обманутых дольщиков с 1 февраля 2014 года. В список включают граждан, которые внесли деньги на строительство многоквартирного дома и не получили жилье. За первые полгода составления реестра в Северо-Западном округе столицы власти обеспечили жильем около 1330 семей дольщиков.

В 2014 году Москомстройинвест включил в реестр пострадавших дольщиков 471 человека.

Для включения в список нужно подать документы по адресу: улица Новый Арбат, дом 15, строение 1, 19 этаж, кабинет 1935. Перед этим необходимо предварительно записаться по телефону: (495) 645-80-96 с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00. Москомстройинвест рассматривает заявления в течение 20 дней.

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