На месте промзоны в поселке Северный построят жилой квартал

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На месте промзоны в поселке Северный построят малоэтажный жилой квартал на площади 400 тысяч квадратных метров. Об этом в интервью агентству "Москва" рассказал гендиректор группы компаний "Терра Ауди" Денис Бородако.

По словам Бородако, строительство жилого квартала является городским проектом, а "Терра Ауди" ведет переговоры о разработке концепции благоустройства территории.

Гендиректор подчеркнул, что проект рассчитан на три года и уже стартовал. Пока никаких строительных работ не ведется, составляется план мероприятий, в котором учтут создание подъездных дорог и благоустройство прилегающей территории.

Предполагается, что участок площадью более 85 гектаров станет современным микрогородом. Помимо жилых домов там появятся торгово-развлекательный и спортивный комплексы, офисы, магазины, детские сады, школу, паркинг, гостиницу и учебный центр.

Раньше на этой территории располагалась Долгопрудненская агрохимическая станция.