В районе Щукино появится новый культурный центр

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы объявили открытый конкурс на проведение работ по строительству Центра культуры и искусств "Щукино", который появится на улице Маршала Малиновского в Северо-Западном округе. Проект центра включает в себя помещения клубной и зрелищной зоны.

Клубная зона должна вмещать не менее двухсот человек одновременно, здесь будут проводиться занятия по 15 направлениями художественного и научно-технического творчества.

В зрелищной зоне появится кинотеатр на 500 мест, актовый зал с нестандартной трансформируемой сценой-эстрадой, музыкальная гостиная для проведения камерных мероприятий и выставочная зона.

Крыльцо и козырек нового культурного центра также будут трансформироваться: при необходимости они могут использоваться в качестве сцены. На территории, прилегающей к КЦ, появятся спортивные и детские площадки.

Для удобства людей с ограниченными возможностями здание будет оборудовано пандусами и тактильными указателями перед лестницей.

На строительство культурного центра из бюджета Москвы будет выделено более 23 миллионов рублей.