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Город

04 августа 2016, 13:46

Экспериментальные дома появятся в Зеленограде

строительство дома жилые дома строительство и реконструкция
Изображение предоставлено Москомархитектурой

Экспериментальную серию панельных многоквартирных домов построят в Зеленограде. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Жилой комплекс построят на основе новой индустриальной технологии, которая позволяет делать разнообразные планировки квартир и расположение окон, а также варьировать высоту секций и дизайн фасадов.

Комплекс в 17-м микрорайоне Крюково будет состоять из девяти секций разной этажности, в 12-14-15-16 этажей. Благодаря П-образной компоновке там организуют комфортный внутренний двор. Вдоль внешнего фасада дома оборудуют пешеходную зону, которая будет объединять нежилые помещения на первых этажах.

Подъезды дома будут максимально приближены к отметке земли. Высота типового этажа составит 3 метра, а потолков – 2,74 метра.

В пресс-службе Москомархитектуры отметили, что панельная серия была разработана "ДСК Град" по заказу ГК "Мортон" и стала одним из пилотных продуктов домостроительных комбинатов.

Как строится Москва

По словам Сергея Собянина, более 3 миллионов квадратных метров жилья возведут в столице до конца 2016 года. из которых с начала года сдано уже 1,4 миллиона. Всего в 2016 году на средства городского бюджета построят 40 жилых домов общей площадью 753,2 квадратных метра.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что за первую половину года в столице ввели более 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

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