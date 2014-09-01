Строительство путепровода через Хорошевское шоссе закончено на 50%

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На 50% закончено строительство путепровода через Хорошевское шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГК "СК Мост".

Строители перекинули через дорогу две несущие балки и ведут сборку пролетных строений. Одновременно с этим идут работы по установке основания для двух пассажирских платформ шириной 6 и 8 метров. Объект планируется сдать в эксплуатацию до ноября 2014 года.

Работы ведутся в рамках проекта "Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги"

Новая железнодорожная трасса облегчит передвижение между рядом расположенными районами города и разгрузит центр столицы.