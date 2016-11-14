Станции метро перестанут строить на большой глубине

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Власти Москвы откажутся от строительства станций метро глубокого заложения, сообщает пресс-служа Стройкомплекса.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, последней станцией глубокого заложения (на глубине свыше 60 метров) станет "Нижняя Масловка" на Третьем пересадочном контуре.
Решение связано с высокой стоимостью таких объектов и длительными сроками строительства.
История вопросаТретий пересадочный контур (ТПК) – строящаяся линия Московского метрополитена, протяженность которой составит 61 километр.
Здесь построят 28 станций метро, 17 из них будут пересекаться с существующими радиальными линиями метро, семь – с радиальными направлениями железной дороги и две – с МЦК.
Полностью строительство ТПК планируется завершить в 2019 году.
