Рижский рынок реконструируют в рамках строительства новой станции метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рижский рынок подвергнется реконструкции в рамках строительства новой станции метро "Ржевская". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, закрытие ждет Лефортовский рынок. На его месте создадут новые торговые места.

"Когда там будет построена станция "Лефортово", в рамках строящегося ТПУ, мы этот рынок там учтем", – заявил Хуснуллин.

Ранее m24.ru сообщало, что рядом с Рижским рынком построят гостиничный комплекс. Заявку на оформление градостроительного плана земельного участка одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, гостиница появится по адресу: Водопроводный переулок, владение 1.

Общая площадь здания составит 52,2 тысячи квадратных метров. Предусмотрена организация 300 парковочных мест, включая наземную парковку на 50 мест и подземную на 250 мест.