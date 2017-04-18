Жилой микрорайон возведут на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Жилой микрорайон возведут в Рязанском районе на территории в 44,5 гектара. Проект планировки одобрила ГЗК, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участок, на котором построят новое жилье, ограничен 2-м Вязовским проездом, Рязанским проспектом и Окской улицей. Площадь жилой застройки составит более 550 тысяч квадратных метров, из которых под жилье отведут 518 тысяч квадратов.

Проектом предусмотрено строительство двух школ на 1725 учеников, детского сада на 300 мест, а также поликлиники и коворкинг-центра.

В микрорайоне появится наземный многоуровневый паркинг на 300 машино-мест. Также планируется реконструировать существующие здания швейной фабрики.

