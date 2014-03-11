В галерее "На Каширке" расскажут о Бэнкси и Марке Дженкинсе

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

12 марта в выставочном зале "На Каширке" стартует курс лекций о современном искусстве. Читать их будет художник, лауреат премии "Инновация 2008" Арсений Сергеев. Онлайн-трансляцию смотрите на M24.ru.

Первая лекция "Современное искусство: модное? уместное? зависимое?" будет посвящена стрит-арту и паблик-арту. Сергеев расскажет о таких фигурах, как Аниш Капур, Ааакаш Нихалани, Бэнкси, Марк Дженкинс, Ержи TRUTH Трутковский и других уличных художниках.

Начало трансляции в 19:30.

Трансляция завершена.