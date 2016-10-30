Пьяный водитель провез полицейского на капоте и разбил автомобиль ДПС

Полицейские задержали со стрельбой пьяного водителя, который сбил полицейского и устроил погоню на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Около 11 часов вечера в субботу на Дмитровском шоссе сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль Saab. Водитель требования не выполнил. Мужчина сбил полицейского и провез его несколько десятков метров на капоте.

На требования полицейских остановиться водитель не реагировал. В какой-то момент показалось, что нарушителя удалось заблокировать. Иномарку зажали, но водитель добавил газу, разбил служебный автомобиль и погоня возобновилось.

После нескольких предупреждений сотрудники ДПС открыли огонь. Только после этого ночного гонщика, а также его пассажира, удалось задержать. По предварительным данным, за руль автомобиля, водитель сел в пьяном виде.

Пострадавший в инциденте офицер полиции получил травму плеча, обращался в больницу, откуда после оказания помощи был отпущен. В результате выстрелов пострадавших нет. По факту произошедшего полиция проводит проверку.