На Боровском шоссе водителя КамАЗа ранили из пневматического пистолета

Фото: ИТАР-ТАСС

На пересечении Боровского шоссе и МКАД неизвестный из пневматического оружия выстрелил в водителя КамАЗа, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Преступление произошло в районе съезда с МКАД на Боровское шоссе. Неизвестный открыл огонь по кабине водителя, предположительно, из пневматического пистолета. Пострадавший остался жив, однако его госпитализировали.

В данный момент правоохранительные органы начали расследование произошедшего. Сейчас следователи пытаются установить личность стрелявшего.