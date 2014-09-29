Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября 2014, 17:00

Происшествия

На Боровском шоссе водителя КамАЗа ранили из пневматического пистолета

Фото: ИТАР-ТАСС

На пересечении Боровского шоссе и МКАД неизвестный из пневматического оружия выстрелил в водителя КамАЗа, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Преступление произошло в районе съезда с МКАД на Боровское шоссе. Неизвестный открыл огонь по кабине водителя, предположительно, из пневматического пистолета. Пострадавший остался жив, однако его госпитализировали.

В данный момент правоохранительные органы начали расследование произошедшего. Сейчас следователи пытаются установить личность стрелявшего.

Сайты по теме


стрельба водители Боровское шоссе чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика