Стрелявший по автобусу с детьми водитель задержан в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали водителя автомобиля Peugeot, стрелявшего из пневматического пистолета по автобусу с детьми, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Информация о стрельбе на Автозаводской улице поступила к дежурному в 12.37. Инцидент произошел между водителями легковушки и автобуса, перевозившего детей на экскурсию.

"В ходе словесной перепалки водитель легковой машины, предположительно, из пневматического пистолета выстрелил в боковое водительское стекло автобуса, разбив его", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств происшествия.