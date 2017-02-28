Уголовное дело завели в отношении стрелявшего из ружья на улице мужчины

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Подмосковное управление СК завело уголовное дело на мужчину, стрелявшего на улице из ружья и задержанного медиком скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером 23 февраля на 2-й Новошоссейной улице поселка совхоза "Сафоновский" Раменского района 49-летний мужчина дважды выстрелил из принадлежащего ему ружья, после чего был задержан сотрудником бригады скорой помощи.
На подозреваемого завели дело по статье "Хулиганство", решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
