Свадебный кортеж, участники которого открыли стрельбу, ищут в СВАО

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Правоохранители ищут участников свадебного кортежа, которые устроили стрельбу на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел 25 октября.

О случившемся полицейским рассказали очевидцы. По их словам, неизвестные стреляли в воздух из пистолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

В полиции отметили, что свадебный кортеж двигался по улице Корнейчука. В городе объявлен план "Перехват".

Ранее сообщалось о задержании кортежа "стреляющей свадьбы" на севере столицы. Напомним, что за последний год полиция задержала около десятка свадебных кортежей за стрельбу на улицах столицы.

Первым и самым резонансным стал случай, который произошел 30 сентября 2012 года в центре Москвы. Одна из машин свадебного кортежа перекрыла дорогу на пересечении улиц Тверской и Моховой, после чего ее пассажиры начали стрелять в воздух.

Сотрудники полиции задержали тогда 15 человек. Позже двое из задержанных были арестованы: на 15 суток арестовали стрелявшего, а для гостя свадьбы, который оказал сопротивление полиции, срок ареста составил 5 суток.