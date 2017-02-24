Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 февраля 2017, 16:31

Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу и взорвал гранату в Екатеринбурге

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Неизвестный устроил в Екатеринбурге стрельбу и взорвал боевую гранату, сообщает ТАСС. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей, информацию подтвердили в пресс-службе свердловской полиции.

По данным правоохранителей, пострадал один человек и автомобиль Chevrolet Lacetti. Жертв удалось избежать.

Подозреваемый – мужчина крепкого телосложения выстрелил несколько раз по мужчине и женщине из пистолета. Оружие было травматическим. Затем он кинул в них взрывное устройство.

Полицейские ищут стрелка, который скрылся с места происшествия.

стрельба Екатеринбург взрыв чп

Главное

